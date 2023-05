PlayStation Plus giugno 2023: le nostre previsioni e speculazioni sui giochi gratis

Vi state godendo i giochi per PlayStation Plus Essential di maggio 2023? Tra corse, battaglie medievali e sport estremi avete senz'altro di che divertirvi, ma a noi piace portarci avanti e abbiamo già cominciato a pensare alla line-up dei titoli gratis di giugno.

All'annuncio dei giochi per PlayStation Plus Essential di giugno mancano ancora parecchi giorni. A meno di stravolgimenti improvvisi, la presentazione della prossima line-up dovrebbe avvenire nella giornata di mercoledì 31 maggio, con un lancio effettivo previsto per martedì 6 giugno. L'attesa è ancora lunghetta, per questo abbiamo provato ad ingannarla provando a fare qualche previsione e speculazione al riguardo.

Come titolo di punta di giugno ci piacerebbe vedere Far Cry 6. Il precedente capitolo della serie, Far Cry 5, si è unito al catalogo di PlayStation Plus Extra a dicembre 2022, dunque i tempi parrebbero essere maturi per il debutto del seguito nell'ambito della selezione di Essential. Gli abbonati, in questo modo, potrebbero proseguire la serie approdando a Yara, isola caraibica sotto la dittatura di Antón Castillo, villain interpretato da Giancarlo Esposito. Ad affiancare lo sparatutto open world di Ubisoft ci piacerebbe vedere LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: sarà che le Guerre Stellari e i LEGO non passano mai di moda, o che respiriamo ancora aria di Star Wars Day, ma l'avventura blocchettosa di TT Games rappresenterebbe a nostro parere un'aggiunta leggera e gradita alla line-up.

I tempi ci sembrano maturi anche per il debutto di Tiny Tina's Wonderlands: il precedente episodio, Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands, ha già fatto parte della line-up di PlayStation Plus a febbraio 2022, inoltre i giochi cooperativi ben si sposano con l'estate, una stagione in cui generalmente aumenta il tempo libero. Infine, nominiamo Little Nightmares 2, visto che il precedente episodio è stato regalato ad agosto 2022 e gli abbonati sarebbero ben lieti di proseguire la storia nel mondo malato dipinto da Tarsier Studios.