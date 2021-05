PlayStation Plus di giugno: atteso per oggi l'annuncio dei nuovi giochi gratis PS5 e PS4

Ci siamo! E' arrivato l'ultimo mercoledì del mese, giorno che da sempre (tranne rare eccezioni) vede Sony annunciare i nuovi giochi gratis della lineup PlayStation Plus. Tra poche ore scopriremo dunque quali sono i nuovi giochi Instant Game Collection per PS4, PS5 e magari PlayStation VR.

L'annuncio è atteso per oggi pomeriggio alle 17:30 (ora italiana) a meno che la compagnia non decida di spostare il reveal a domani per farlo coincidere con lo State of Play di Horizon Forbidden West, eventualità effettivamente accaduta in passato. Fino a nuove comunicazioni in ogni caso restiamo ancorati al consueto slot dell'ultimo mercoledì del mese alle 17:30.

I giochi gratis PlayStation Plus di giugno sono stati svelati da un leak nelle scorse ore, stando a quanto riportato dal sito spagnolo Area Jugones saranno tre i giochi destinati ad aggiungersi al catalogo PlayStation Plus: Star Wars Squadrons (PS4, compatibile con PS5), Operation Tango (PS5) e Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown annunciato nella giornata di ieri e in uscita il primo giugno, ovvero nell'esatto giorno di disponibilità dei nuovi giochi PlayStation Plus.

Ovviamente quanto riportato non è stato confermato e dunque ne sapremo di più nel pomeriggio di oggi, voi quali giochi vorreste vedere nella lineup PlayStation Plus di giugno 2021? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.