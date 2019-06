PlayStation Plus di giugno: disponibili al download i giochi gratis PS4

I curatori del PlayStation Store approfittano dell'aggiornamento della vetrina del negozio digitale per rendere disponibili i nuovi videogiochi PS4 scaricabili gratuitamente da coloro che sono iscritti a PS Plus.

Come abbiamo potuto scoprire nei giorni scorsi, i protagonisti della Instant Game Collection di giugno accessibile agli abbonati a PlayStation Plus sono Borderlands The Handsome Collection e Sonic Mania.

Il primo "titolo", che è poi una collezione che comprende le versioni rimasterizzate per console current-gen di Borderlands 2 e del Pre-Sequel (più i relativi DLC), permette a tutti coloro che guardano con curiosità al progetto di Borderlands 3 di recuperare gli ultimi due capitoli del funambolico looter shooter di Gearbox Software per capire i motivi del suo successo tra gli appassionati di sparatutto a mondo aperto.

Con Sonic Mania, invece, i fan del porcospino blu di SEGA potranno immergersi nelle variopinte atmosfere di uno dei capitoli più amati di questa serie, merito di una progressione dei livelli semplicemente impeccabile e di un sistema di gioco che omaggia i grandi classici su console a 8 e 16-bit.

Vi lasciamo alla lavagna dei commenti per ricevere un vostro giudizio sui nuovi videogiochi PS Plus scaricabili gratuitamente su PS4 a giugno. A chi ci segue ricordiamo infine che sono attivi i Doppi Sconti sul PlayStation Store, un'offerta che coinvolgerà tutti gli abbonati a PS Plus fino al 12 giugno attraverso una serie di sconti su tantissimi titoli come Far Cry 5, Hitman 2 e Assassin's Creed Origins.