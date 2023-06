PlayStation Plus giugno: quando escono e quanto pesano i giochi Essential?

Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di giugno 2023 in arrivo a inizio mese per gli abbonati livello base (e di conseguenza, per gli iscritti Extra e Premium). Ma quando escono i nuovi giochi PS Plus di giugno e quanto pesano?

Ad aiutarci in questo caso è il "solito" PlayStation Game Size che ci conferma le esatte dimensioni di NBA 2K23, Trek To Yomi e Jurassic World Evolution 2, entrambi disponibili in versione PS4 e PS5.

NBA 2K23

PS4 127.327 GB

PS5 153.598 GB

Trek To Yomi

PS4 12.930 GB

PS5 8.212 GB

Jurassic World Evolution 2

PS4 9-18 GB

PS5 10.574 GB

I giochi PlayStation Plus Essential di giugno 2023 sono disponibili per il download dalla tarda mattinata di martedì 6 giugno e fino a lunedì 3 luglio compreso.

Se volete abbonarvi, potete approfittare delle offerte PlayStation Days of Play: fino al 12 giugno tutti gli abbonamenti PlayStation Plus sono scontati del 25% e quindi l'abbonamento annuale Essential costa 44.49 euro, Extra costa 74.99 euro mentre Premium viene offerto a 89,99 euro, promozioni valide solo per gli abbonamento dodici mesi.

Se invece state effettuando un upgrade potete abbonarvi a PlayStation Plus Extra per un mese a 10.49 euro o tre mesi a 29.99 euro mentre PlayStation Plus Premium costa 12.74 euro per un mese o 37.49 euro per tre mesi.