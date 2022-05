PlayStation Plus giugno: quando verranno annunciati i nuovi giochi gratis PS4 e PS5?

Quando verranno annunciati i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2022? Abbiamo ormai superato la metà del mese e questo vuol dire che l'annuncio è vicino, ecco la data e l'orario da segnare sul calendario.

Anche se a giugno debutterà il "nuovo PlayStation Plus" con i due piani di abbonamento aggiuntivi Premium ed Extra, nulla dovrebbe cambiare per quanto riguarda le tempistiche di annuncio dei giochi gratis della Instant Game Collection per gli abbonati Essentials.

L'annuncio dei giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2022 è atteso per mercoledì 25 maggio alle 17:30 ora italiana. A partire da luglio Sony annuncerà anche i giochi gratis PlayStation Plus Premium ed Extra due volte al mese, nuovi giochi saranno disponibili ogni quindici giorni, in questo caso però le tempistiche degli annunci non sono note.

Gli abbonati PlayStation Plus Essentials (ovvero il profilo attuale) continueranno a ricevere tre giochi gratis con PlayStation Plus ogni mese, Sony parla di tre giochi gratis su base mensile così suddivisi: due per PS4 (compatibili con PS5) e uno per PlayStation 5, oltre a eventuali bonus extra come già accaduto alcune volte in passato ad esempio con i giochi per PlayStation VR. Avete già letto le nostre previsioni sui giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2022?