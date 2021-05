PlayStation Plus di giugno: quando verranno annunciati i nuovi giochi gratis PS5 e PS4?

Ci avviciniamo alla fine del mese di maggio e sono in molti a chiedersi quando Sony annuncerà i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2021. Ci siamo quasi o bisognerà aspettare ancora qualche giorno?

L'annuncio dei giochi gratis PS Plus di giugno non è previsto per questa settimana ma rispettando il consueto calendario il reveal dovrebbe essere fissato per mercoledì 26 maggio alle 17:30 ora italiana, mentre i giochi saranno poi disponibili per il download dall'1 giugno, ovvero il primo martedì del mese.

Chiaramente la data è soggetta a variazioni e Sony potrebbe anticipare o posticipare l'annuncio per esigenze di calendario o di marketing, come accaduto alcune volte in passato in occasione degli State of Play o di festività come il Natale o la Pasqua.

Ma quali sono i giochi PlayStation Plus di giugno 2021, che andranno a sostituire i titoli della lineup di maggio? Nelle nostre previsioni abbiamo citato tra i papabili The Pathless o in alternativa Observer System Redux per PlayStation 5 oltre a giochi per PS4 (compatibili anche con PS5) come Borderlands 3 e eFootball PES 2021 Season Update. Senza dimenticare la possibile aggiunta di un gioco targato PlayStation Studios come Gran Turismo Sport, MediEvil o magari una produzione per PlayStation VR.