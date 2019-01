PlayStation Plus: sottoscrizioni da 3 e 12 mesi in sconto per i non abbonati

Sony Interactive Entertainment ha dato il via ad una nuova promozione per PlayStation Plus dedicata a tutti gli utenti senza una sottoscrizione attiva al servizio.

I giocatori che appartengono alla categoria sopra indicata possono acquistare un abbonamento di 12 mesi al prezzo di 44,99 euro (invece di 59,99 euro) oppure di 3 mesi al prezzo di 18,49 euro (anziché 24,99 euro). Sarà possibile usufruire di questo sconto del 25% fino alle ore 11:00 di giovedì 24 gennaio. Ricordate che al momento dell'acquisto viene attivato il rinnovo automatico, che in ogni caso può essere disattivato in qualsiasi momento.

Se siete interessati, potete abbonarvi direttamente dalla vostra console oppure, se vi risulta più comodo, dirigendovi a questo indirizzo. Ribadiamo ancora una volta che quest'opportunità è riservata solo ai giocatori privi di un abbonamento a PlayStation Plus al momento dell'acquisto.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che questo mese gli abbonati possono scaricare senza alcun costo aggiuntivo Steep e Portal Knights per PlayStation 4, Zone of the Enders HD Collection e Amplitude per PlayStation 3, Fallen Legion Flames of Rebellion e Super Mutant Alien Assault per PlayStation Vita. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a guardare il nostro Video Speciale sui giochi gratis di gennaio.