PlayStation Plus: gli iscritti possono usufruire di uno sconto del 10% su Spotify Premium

Da oggi fino al 10 ottobre 2018, tutti gli utenti di PlayStation Plus (nuovi e già iscritti) potranno accedere a uno sconto del 10% su un abbonamento a Spotify Premium.

Per beneficiare della promozione bisogna sottoscrivere l'abbonamento alla piattaforma di streaming musicale attraverso l’applicazione dedicata presente in PlayStation Music. Gli utenti che sfrutteranno l’offerta potranno beneficiare dello sconto anche dopo il 10 ottobre 2018, finché avranno attivo il rinnovo automatico di Spotify Premium e finché saranno abbonati a PlayStation Plus.

Spotify Premium offre streaming musicale senza pubblicità, accesso on-demand alla musica, possibilità di saltare i brani a proprio piacimento e audio di alta qualità, oltre ad ascolto offline sui dispositivi mobile. Spotify è perfettamente integrato in PlayStation 4: i giocatori possono riprodurre in streaming qualsiasi brano, album o playlist, incluse playlist accuratamente selezionate dedicate al gaming, in background mentre utilizzano i propri giochi preferiti e accedere ai controlli direttamente dal Menu Rapido.

Vi ricordiamo, infine, che questo mese tutti gli abbonati a PlayStation Plus possono scaricare senza alcun costo aggiuntivo Mad Max e Trackmania Turbo.