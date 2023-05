PlayStation Plus: un glitch sta terrorizzando gli abbonati Extra e Premium

Nel corso delle ultime ore stanno aumentando le segnalazioni da parte degli utenti con un abbonamento attivo ai tier Extra e Premium del PlayStation Plus, i quali si stanno imbattendo in un bizzarro glitch.

Il 'problema', se così possiamo definirlo, coinvolge i giochi disponibili nel catalogo del servizio, tra i quali troviamo anche le recenti aggiunte come Ratchet & Clank Rift Apart e Thymesia. Stando a quanto dichiarato dagli utenti, questi sostengono di vedere ogni tanto a schermo un avviso che segnala l'imminente scadenza del prodotto. Fortunatamente si tratta solo di un glitch del PlayStation Network e anche dopo i 15 minuti dell'avviso è possibile continuare a giocare senza interruzioni di alcun tipo. L'unico inconveniente riguarda la ricomparsa dell'avviso dopo un quarto d'ora.

Al momento non sembra esserci una soluzione al problema e anche dopo aver effettuato un ripristino delle licenze i giocatori sostengono di visualizzare lo stesso il fastidioso avviso. Per chi non lo sapesse, questo è un errore minore se paragonato ai problemi con le licenze del PlayStation Plus che impediscono a molti giocatori di avviare alcuni prodotti presenti nelle loro raccolte.

