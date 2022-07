God of War: ci sono tutti su PlayStation Plus o no?

I nuovi piani Extra e Premium di PlayStation Plus offrono agli abbonati una vastissima selezione di videogiochi fruibili in qualsiasi momento. Il primo include titoli per PS4 e PS5, mentre il secondo (e più costoso) mette a disposizione classici provenienti dalle generazioni PS1, PS2, PS3 e PSP.

Vista e considerata la loro vastità, è molto facile perdersi nei cataloghi di PlayStation Plus Extra e Premium. Navigando in rete in questi giorni, ad esempio ci siamo spesso imbattuti in videogiocatori che s'interrogavano sulla presenza o meno dei videogiochi della serie God of War, che rappresenta indubbiamente uno dei simboli della casa giapponese, oltre che un importante selling point per lo stesso abbonamento.

Ebbene, siamo qui per fugare proprio questo dubbio. God of War (2018) è incluso del catalogo PlayStation Plus Extra, mentre in nel Premium trovano spazio i classici God of War HD, God of War 2 HD, God of War 3 Remastered e God of War Ascension. Mancano dunque all'appello solamente i due episodi lanciati originariamente su PSP e successivamente convertiti per PS3 nell'ambito della Origins Collection, ossia God of War Chain of Olympus e God of War Ghost of Sparta. Considerato che il nuovo PlayStation Plus è in continuo mutamento (Sony ha promesso di aggiungere nuovi giochi ogni mese), non è escluso che possano arrivare in futuro, dunque vi consigliamo di restare all'erta.

E God of War Ragnarok per PS4 e PS5? Beh, per quello bisognerà sicuramente attendere un bel po'. Il debutto assoluto sul mercato del nuovo gioco della serie è attualmente fissato per mercoledì 9 novembre 2022 e Sony non ha mostrato l'intenzione di lanciarlo immediatamente nel catalogo di PlayStation Plus Extra.