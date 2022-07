PlayStation Plus e i grandi assenti: i giochi che vorremmo nel servizio PS4 e PS5!

Come ormai noto, ha di recente debuttato anche in Italia la nuova versione del servizio PlayStation Plus, storico abbonamento di casa Sony dedicato alla community console PlayStation.

Strutturato in più livelli di fruizione, quest'ultimo consente agli abbonati Premium di avere accesso ad un ampio catalogo di titoli del passato PlayStation. La scelta è decisamente ampia, ma all'appello mancano alcuni nomi di spessore, che ci auguriamo possano trovare presto spazio all'interno del nuovo PlayStation Plus. Dopo avervi consigliato una prima rassegna di videogiochi PS3 da riscoprire con PS Plus, partiamo ora all'esplorazione dell'elenco dei grandi assenti.

Da Silent Hill a Metal Gear Solid, passando per gli immaginari di Berserk e Twisted Metal, la Redazione ha firmato un elenco di giochi che vorrebbe veder tornare in azione su PlayStation 4 e PlayStation 5. Non poteva dunque mancare un video d'ordinanza dedicato all'argomento, che potete ora visionare direttamente in apertura a questa news, oltre che sul canale YouTube di Everyeye. In circa dieci minuti, passiamo in rassegna i nostri Most Wanted per il catalogo PlayStation Plus Premium, che dovrebbe ampliarsi progressivamente nel corso del tempo.



E voi, invece? Quali sono i videogiochi del passato che vorreste poter rigiocare sulle console odierne grazie al nuovo abbonamento di casa Sony?