PlayStation Plus gratis? Ecco come provarlo per 14 giorni su PS4

Se siete tra coloro i quali non hanno mai usufruito del servizio di abbonamento su PlayStation 4, ma siete incuriositi dalle offerte che propone la sua sottoscrizione, potete farvi un’idea utilizzando il periodo di prova gratuita di 14 giorni.

Tramite un abbonamento al servizio di Playstation Plus potrete beneficiare di offerte esclusive sui giochi e i contenuti dello store di Playstation, oltre alla possibilità di giocare in multiplayer online con i titoli che lo prevedono; inoltre, periodicamente avrete a vostra disposizione giochi gratis per PS4 e PS5 da poter scaricare e giocare a piacimento fino allo scadere del vostro abbonamento. Su Everyeye.it trovate la lineup giochi gratis PlayStation Plus di novembre 2020.

Per poter riscattare e iniziare il vostro periodo di prova di 14 giorni dovrete innanzitutto dirigervi all’interno del Playstation Store, sia tramite la dashboard di Playstation 4 sia navigando all’interno del sito ufficiale su PC. Una volta giunti all’interno del negozio cercate la sezione del menu relativa a Playstation Plus, identificata da un simbolo raffigurante la croce direzionale tipica del controller di Playstation 4 con un colore giallo oro, sotto la sezione Servizi. Nel caso in cui abbiate effettuato correttamente l’accesso allo store con un account su cui non è mai stato attivato un abbonamento a Playstation Plus, all’interno di questa sezione comparirà un banner che vi proporrà di riscattare la vostra prova gratuita di 14 giorni al servizio.

Selezionate il banner e seguite le istruzioni riportate sullo schermo: in particolare, dovrete inserire i dati di una carta di credito valida, sulla quale verranno addebitati gli importi futuri relativi alla fatturazione automatica, che dopo la scadenza del periodo di prova si attiverà, rinnovando l’abbonamento al servizio ogni 30 giorni al costo di 8,99€ al mese. Nel caso in cui vogliate invece evitare il rinnovo automatico dovrete assicurarvi di disattivarlo entro il termine dei 14 giorni di prova gratuita.

Per disattivare il rinnovo automatico dell’abbonamento potete utilizzare due modi diversi, a seconda che lo facciate tramite la vostra Playstation 4 oppure attraverso il sito ufficiale su PC. Nel primo caso, entrate nel menu delle Impostazioni della console e selezionate la sequenza Playstation Network -> Informazioni Account -> Lista Servizi: una volta arrivati all’interno di questa pagina troverete il riepilogo del vostro abbonamento, e tramite una delle opzioni presenti sulla schermata potrete annullarlo e disattivare così il rinnovo automatico. Attraverso il sito ufficiale, invece, vi basterà accedere alle impostazioni del vostro account e selezionare la voce Gestione Pagamenti, per poi ripetere il procedimento di annullamento.



Ricordate che, mentre potete annullare il rinnovo dell’abbonamento in qualsiasi momento, quest’ultimo resterà attivo fino alla fine del periodo per cui avrete effettivamente già pagato, e potrete quindi continuare a beneficiare del servizio fino al momento della disattivazione vera e propria.