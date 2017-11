PlayStation Plus gratis per tutti dal 15 al 20 novembre

ha annunciato che dal 15 al 20 novembre tutti i possessori di PlayStation 4 potranno giocare online liberamente a qualsiasi titolo, senza bisogno di essere abbonati al servizio

Dalle 11:00 di mercoledì 15 novembre e fino alla stessa ora di lunedì 20 novembre potrete giocare online con gli amici senza limitazioni, di fatto l'accesso al multiplayer sarà libero e gratuito per tutti. Non è richiesta alcuna registrazione, lo sblocco sarà automatico a partire dall'orario indicato poco sopra.

E' bene chiarire come durante l'Open Weekend sarà possibile accedere al comparto multiplayer ma non agli altri bonus di PlayStation Plus come le offerte esclusive o i giochi della Instant Game Collection, per usufruire di questi contenuti sarà necessario abbonarsi al servizio.