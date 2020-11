PlayStation Plus gratis: Sony annuncia un weekend di gioco multiplayer senza limiti

Dopo aver presentato ufficialmente i nuovi giochi gratis PS Plus di dicembre per PS4 e PS5, Sony annuncia anche un weekend di accesso libero alle funzionalità online e alle modalità multiplayer di tutti i titoli PS4 e PlayStation 5.

Dalle colonne del PlayStation Blog, i rappresentanti della divisione videoludica di Sony anticipano la nuova iniziativa promozionale che avrà luogo a dicembre e che coinvolgerà tutti coloro che non sono iscritti a PS Plus.

In base alle informazioni condivise dall'azienda nipponica, il fine settimana di accesso gratuito al multiplayer online nei giochi che, altrimenti, necessiterebbero di un abbonamento a PlayStation Plus sarà attivo dalla mezzanotte (ora locale) di sabato 19 dicembre fino alle ore 23:59 di domenica 20 dicembre.

In questo lasso di tempo, i possessori di PS4 e PS5 che non hanno sottoscritto un abbonamento a PS Plus avranno quindi modo di fruire liberamente delle modalità multiplayer e delle funzionalità in rete dei giochi in proprio possesso. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che la Instant Game Collection degli iscritti a PlayStation Plus verrà aggiornata martedì 1 dicembre con l'ingresso di Just Cause 4, Rocket Arena e Worms Rumble nella rosa di giochi gratis riscattabili su PS4 e PS5 dagli abbonati al servizio.