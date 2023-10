PlayStation Plus, guida allo Streaming dei giochi PS5: risoluzione, demo e data d'uscita

Sony ha annunciato oggi l'imminente arrivo del Cloud Streaming dei titoli PS5 su PlayStation Plus. In attesa di poter provare il servizio, scopriamo tutti i dettagli sul suo funzionamento, sui titoli supportati e sulle altre caratteristiche svelate dal colosso nipponico.

Che abbonamento serve?

Almeno per il momento, il Cloud Streaming dei giochi PlayStation 5 è un'esclusiva per gli abbonati PlayStation Plus Premium, ossia il tier più costoso dell'abbonamento al servizio Sony.

Quali giochi ci sono nel catalogo?

È stato confermato che a supportare il Cloud Streaming saranno quattro tipologie di giochi. Una parte sarà composta dai prodotti facenti parte della libreria PlayStation Plus Deluxe/Premium, un'altra dalle versioni di prova a tempo di una selezione di titoli e, per ultima, una collezione di videogiochi a pagamento che potranno essere avviati solo da chi ne possiede la licenza. Come se non bastasse, al catalogo verranno aggiunti anche alcuni free to play.

Ecco di seguito i giochi PlayStation 5 confermati per il Cloud Streaming:

Catalogo PS Plus Deluxe/Premium

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Horizon Forbidden West

Ghost of Tsushima

Mortal Kombat 11

Saints Row IV

Versioni di prova

Hogwarts Legacy

The Witcher 3: Wild Hunt

The Calisto Protocol

Titoli disponibili solo per chi li possiede

Resident Evil 4 Remake

Dead Island 2

Free to play

Genshin Impact

Fall Guys Ultimate Knockout

Fortnite Capitolo 4

I DLC e le espansioni saranno giocabili?

Se uno dei prodotti PS5 supportati dal Cloud Streaming è incluso nella libreria del servizio e avete acquistato qualsiasi tipo di contenuto aggiuntivo, potrete usufruirne liberamente anche in questo modo.

Qualità audio/video dello streaming

Il Cloud Streaming dei giochi PlayStation 5 si adatterà alle connessioni internet dei giocatori e chi dispone di un'ottima linea potrà godersi il gioco in streaming a risoluzione 4K con 60 fotogrammi al secondo, supporto all'HDR e alle più avanzate funzionalità audio (Tempest 3D Audiotech, 5.1 e 7.1). Ovviamente sarà possibile anche giocare in SDR e alle risoluzioni 720p, 1080p e 1440p.

Che connessione serve?

Per giocare alla qualità più bassa tra quelle disponibili, ossia i 720p, avrete bisogno di una velocità della connessione pari a 5 Mbps. Chi vuole giocare a 1080p, invece, dovrà disporre di una linea di almeno 15 Mbps. Stando sempre a quanto dichiarato da Sony, per poter giocare alla risoluzione massima, il 4K, sarà fondamentale avere almeno 38 Mbps.

Si potranno registrare clip o acquisire screenshot?

Durante le sessioni di gioco con il Cloud Streaming, i giocatori potranno sia catturare screenshot che registrare clip della durata massima di tre minuti. Tutti questi contenuti verranno automaticamente scaricati nella galleria multimediale di PlayStation 5 e, se avete abilitato l'opzione, anche sull'app ufficiale.

Sarà possibile giocare su PC o mobile?

Almeno al lancio, il Cloud Streaming dei giochi PlayStation 5 sarà disponibile solo ed esclusivamente sulla console di ultima generazione Sony. Non è da escludere però che in futuro il catalogo possa arrivare anche su televisori, PC, smartphone e tablet per gli utenti abbonati a PlayStation Plus Premium.

Quando esce in Italia

In territorio italiano, gli abbonati a PlayStation Plus Premium potranno iniziare a giocare con i titoli PS5 in Cloud Streaming a partire dal prossimo 23 ottobre 2023, qualche giorno dopo il lancio giapponese (17 ottobre) e in anticipo rispetto a quello americano (30 ottobre).