PlayStation Plus: Hades, Death's Door e tanti altri giochi in sconto

Nuova ondata di sconti su PlayStation Store con offerte esclusive per gli abbonati PlayStation Plus, che potranno accedere ad una selezione di giochi per PS4 e PS5 in vendita a prezzi ridotti per un periodo di tempo limitato.

Tra i tanti giochi in offerta per gli abbonati PS Plus citiamo Hades, Death's Door, WRC 10, Cricket 22, MotoGP 20, Werewolf The Apocalypse Earthblood, Hunting Simulator 2, RiMS Racing, The Sinking City, Sniper Elite 4, Zombie Army 4 Dead War, Monster Boy e il Regno Maledetto, Transformers Battlegounds, Butcher, Bonkies, Oniken e Rad Rodgers.

Trovate la lista completa delle offerte PlayStation Plus su PlayStation Store, ogni gioco gode di una percentuale di sconto differente in base alle decisioni dei singoli publisher, per vedere i prezzi aggiornati ricordatevi di accedere con un profilo con abbonamento PlayStation Plus attivo.

Se non siete abbonati non preoccupatevi perché su PlayStation Store trovate anche tanti giochi a meno di 20 euro per tutti tra cui Bloodborne Game of the Year Edition, Ni No Kuni 2, Darksiders 3, The Warriors di Rockstar Games (PS2 Classic), Zombie Army Trilogy, UNO, Assassin's Creed 4 Black Flag, Metal Gear Solid V The Definitive Experience, Need for Speed Rivals, Trials Rising, DiRT 5, DiRT Rally e Dragon Ball Xenov