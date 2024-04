PlayStation Plus: Houston, ci sono problemi con alcuni giochi Premium ed Extra di aprile

Acuni giocatori stanno segnalando problemi con una selezione di giochi del catalogo PlayStation Plus Extra e Premium di aprile, con giochi che risultano bloccati o del tutto inaccessibili anche in presenza di un abbonamento PS Plus regolarmente attivo.

Nello specifico sembrano esserci problemi con i giochi del catalogo Ubisoft+ con gli abbonati che si ritrovano i giochi bloccati dal lucchetto (cosa vuol dire quando i giochi hanno il lucchetto su PS4 e PS5) e dunque inaccessibili. Lo stesso problema sembra colpire MediEvil Classic uscito proprio come parte dei giochi PlayStation Plus Premium di aprile 2024, oltretutto chi possiede già il gioco su PS3 può riscaricarlo gratis, almeno in teoria, poiché a quanto pare anche in questo caso ci sarebbero dei problemi con il corretto riconoscimento del gioco dalla libreria.

I giocatori afflitti da questo problema fanno sapere di aver ripristinato le licenze dei giochi PS4 e PS5, disinstallato i giochi per poi riscaricarli dal PlayStation Store, eliminato dati e salvataggi, ma senza alcun risultato concreto, ottenendo sempre il lucchetto sui giochi in questione.

Al momento non sembrano esserci soluzioni valide per risolvere definitivamente questi problemi e Sony non si è ancora espressa in merito, dunque non ci resta che attendere eventuali comunicazioni da parte del publisher.

