PlayStation Plus: imminente l'annuncio dei nuovi giochi 'gratis', data e ora italiana

Ci siamo quasi, questa settimana Sony annuncerà i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di aprile 2024, disponibili poi per il download su PS4 e PS5 a partire dai primi giorni del prossimo mese. Ecco le date da segnare sul in agenda.

Annuncio PlayStation Plus Essential aprile 2024

L'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential è previsto per il pomeriggio di mercoledì 27 marzo, alle 17:30 ora italiana, seguendo un calendario ormai ampiamente consolidato che vede il reveal arrivare l'ultimo mercoledì del mese, ovviamente a meno di imprevisti.

Quando escono i giochi PlayStation Plus di aprile 2024?

Dopo l'annuncio, bisognerà attendere pochi giorni per poter scaricare i giochi PS Plus, in arrivo subito dopo le festività di Pasqua, a partire dalla tarda mattinata di martedì 2 aprile e disponibili per il download fino al primo lunedì di maggio compreso.

Fino a lunedì 1 aprile siete ancora in tempo per scaricare i giochi gratis PlayStation Plus Essential di marzo 2024, la lineup Essential di questo mese (scaricabile anche dagli abbonati Extra e Premium) include SIFU, Hello Neighbor 2, Destiny 2 La Regina dei Sussurri e F1 23, entrambi disponibili sia in versione PS5 che in versione PS4.

Ancora non ci sono leak o anticipazioni sui nuovi giochi in uscita ma su Everyeye.it trovate le nostr speculazioni e previsioni sui giochi PlayStation Plus Essential di aprile 2024.

