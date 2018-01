PlayStation Plus: Knack e RiME saranno i due giochi gratis PS4 di febbraio?

Continuano le speculazioni sui giochidi febbraio. Il rumor su Dark Souls II Scholar of the First Sin e Far Cry 4 si è rivelato un falso creato ad arte, oggi emergono nuove voci sui giochi gratis della Instant Game Collection del prossimo mese.

Un utente del forum di ResetERA ha pubblicato un'immagine promozionale relativa a un messaggio per gli abbonati Plus che invita a scaricare i giochi di gennaio poichè presto saranno sostituiti da nuovi titoli, tra cui RiME e Knack.

Al momento non ci sono conferme dirette ma l'annuncio dei giochi Plus di febbraio dovrebbe avvenire nella giornata di oggi, mercoledì 31 gennaio. Restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye.it per tutti gli aggiornamenti in merito.