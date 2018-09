PlayStation Plus: Laser League e Friday the 13th: The Game tra i giochi gratis di ottobre

Pochi minuti fa, puntuale come ogni ultimo mercoledì del mese, Sony Interactive Entertainment ha svelato i titoli che gli utenti iscritti a PlayStation Plus potranno scaricare e giocare senza alcun costo aggiuntivo durante il mese di ottobre 2018.

I giocatori in possesso di PlayStation 4 potranno mettere in download Laser League e Friday the 13th: The Game. Grazie alla funzionalità cross-play, avranno accesso anche a The Bridge, Rocketbirds 2: Evolution e 2064: Read Only Memories. Tra i giochi Bonus c'è ancora una volta Sapere è potere.

Ecco a voi la lineup al completo, comprensiva dei titoli per PlayStation 3 e PlayStation Vita:

Friday the 13th: The Game (PS4)

Laser League (PS4)

Sapere è Potere (PS Plus bonus – PlayLink)

Master Reboot (PS3)

The Bridge (PS3, PS4, PS Vita)

Rocketbirds 2: Evolution (PS Vita, PS4)

2064: Read Only Memories (PS Vita, PS4)

I giochi sopra riportati saranno disponibili al download a partire dal pomeriggio di martedì 2 ottobre 2018. Lo stesso giorno verranno rimossi dalla Instant Game Collection Destiny 2, God of War 3 Remastered e gli altri giochi gratis di settembre. Per celebrare l'annuncio, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un trailer con un assaggio dei nuovi titoli. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

Prima di lasciarvi, segnaliamo che F1 2018: Headline Edition e Grand Thef Auto V sono in offerta sul PlayStation Store. Il primo è acquistabile a 44,99 euro, mentre il titolo di Rockstar a soli 19,99 euro.