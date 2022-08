PlayStation Plus: leak annuncia i giochi di settembre, c'è anche un Need for Speed?

Come volevasi dimostrare, billbil-kun di Dealabs non ha perso tempo ed ha condiviso la lista dei giochi gratis PlayStation Plus di settembre 2022 a poche ore dall'annuncio ufficiale previsto per la giornata di oggi, mercoledì 31 agosto.

Secondo il celebre leaker, a settembre gli abbonati PlayStation Plus Essentials, Premium ed Extra potranno scaricare tre giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5:

Need for Speed Heat (PS4)

Toem (PS5)

Granblue Fantasy Versus (PS4)

Need for Speed Heat è il ventiquattresimo gioco della serie NFS uscito nel 2019, Toem è una produzione indie di discreto livello capace di vincere il premio Best Debut ai BAFTA Game Awards 2022 mentre Granblue Fantasy Versus è un picchiaduro ambientato nel variopinto universo di Granblue Fantasy.

Al momento in ogni caso nessuna conferma diretta, per saperne di più dovremo attendere l'annuncio dei giochi PlayStation Plus di settembre 2022 previsto per oggi (mercoledì 31 agosto) alle 17:30 ora italiana, a meno di cambiamenti improvvisi e non annunciati da parte di Sony.

A metà mese poi scopriremo anche i giochi in arrivo per gli abbonati Premium ed Extra, la lista dei giochi per i livelli superiori viene condivisa generalmente più avanti, i giochi PlayStation Plus Essentials saranno poi disponibili a partire da martedì 6 settembre su PS4 e PS5.