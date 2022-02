PlayStation Plus leak: ARK e Team Sonic Racing sono i nuovi giochi gratis di marzo?

Sony annuncerà oggi i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2022 ma come di consueto il leaker billbil-kun di Dealabs potrebbe aver svelato in anticipo la lineup Instant Game Collection del prossimo mese.

Secondo quanto riportato dalla fonte, a marzo gli abbonati PlayStation Plus potranno scaricare gratis Team Sonic Racing e ARK Survival Evolved per PlayStation 4 che vanno ad aggiungersi al già noto GTA Online gratis per PlayStation 5.

La lineup PlayStation Plus del prossimo mese quindi includerà come di consueto tre titoli, uno per PS5 e due per PS4 compatibili con la nuova console. La lista non è stata confermata ma billbil-kun si è rivelato essere un insider affidabile per quanto riguarda i leak di PlayStation Plus nei mesi scorsi.

L'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2022 è previsto per oggi pomeriggio alle 17:30 ora italiana, tra poche ore quindi ne sapremo di più. Per quanto riguarda PlayStation Now invece, a marzo gli abbonati potranno scaricare gratis Shadow Warrior 3 al day one, una piccola rivoluzione per il servizio in abbonamento di Sony, che non ha mai ospitato giochi al lancio fino ad oggi. Qualcosa si muove dietro le quinte e il colosso nipponico si prepara al lancio di Project Spartacus? Lo scopriremo nei prossimi mesi.