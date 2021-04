PlayStation Plus Leak: Battlefield V e Stranded Deep sono i giochi gratis di maggio?

E' atteso per questa settimana l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus di maggio, nel frattempo però emerge un possibile leak che svela in anticipo i giochi in arrivo il prossimo mese.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Area Jugones sono tre i nuovi giochi in arrivo per gli abbonati PlayStation Plus: Battlefield V (PS4), Stranded Deep (PS4) e un terzo gioco da confermare per PlayStation 5.

Il rumor ha preso piede anche su forum come NeoGAF, ResetERA e su Reddit, in quest'ultimo caso però i moderatori hanno dimostrato di avere qualche dubbio sulla fonte, dal momento che Area Jugones non ha fornito dettagli in merito. Non è chiaro quanto effettivamente il rumor sia attendibile anche se il sito è uno dei più autorevoli in Spagna, con milioni di lettori al mese.

Battlefield V gratis su PlayStation Plus potrebbe essere una mossa per riportare in hype il brand in vista della presentazione del nuovo Battlefield apparentemente prevista in primavera, interessante anche la scelta di Stranded Deep, sebbene sia una produzione certamente più piccola e non perfetta. Mistero invece sul gioco per PlayStation 5, noi abbiamo ipotizzato The Pathless nelle nostre previsioni sui giochi PlayStation Plus di maggio, ma si tratta come detto solo di una speranza.