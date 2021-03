PlayStation Plus Leak: Days Gone e Zombie Army 4 gratis ad aprile?

Un leak potrebbe aver svelato i giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2021 per PS4 e PS5. L'annuncio è previsto per oggi pomeriggio ma un sito tedesco specializzato in offerte sui videogiochi sembra aver rivelato in anticipo i piani di Sony.

Secondo quanto riportato su MyDealz.de ad aprile Sony offrirà tre giochi per gli abbonati PS Plus: al già noto Oddworld Soulstorm gratis su PlayStation 5 si aggiungono due giochi a tema zombie, ovvero Days Gone e Zombie Army 4 Dead War. Al momento non ci sono ovviamente conferme in merito, la fonte afferma di essere sicura del leak, noi lo riportiamo per dovere di cronaca ma è difficile capire quanto sia effettivamente veritiero oppure no.

Sony annuncerà i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile oggi pomeriggio alle 17:30 (ora italiana), i giochi saranno poi disponibili per il download dal 6 aprile. Ricordiamo che Oddworld Soulstorm verrà proposto gratis solamente in versione PlayStation 5 mentre l'edizione PS4 non potrà essere scaricata a costo zero dagli abbonati Plus.

Nei giorni scorsi è trapelato anche un leak sui giochi PlayStation Plus di aprile, maggio e giugno ma il rumor è stato smentito dagli autori, la lista diffusa è falsa. Oggi pomeriggio ne sapremo di più, appuntamento alle 17:30 per l'annuncio ufficiale.