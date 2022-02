PlayStation Plus nuovo leak: anche Ghost of Tsushima Legends tra i giochi gratis di marzo?

Questa mattina un leak ha svelato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2022, i piani però sembrano essere cambiati ed il leaker billbil-kun ha però rivelato altri titoli rispetto a quelli svelati solamente poche ore fa.

Secondo la fonte di Dealabs, i tre giochi gratis di marzo sono Ghost of Tsushima Legends, Ghostrunner e Team Sonic Racing, di fatto scompare ARK Survival Evolved e si aggiungono Ghost of Tsushima Legends e Ghostrunner rispetto al precedente leak, mentre Team Sonic Racing resta invariato.

Al momento non ci sono conferme e l'annuncio ufficiale arriverà oggi alle 17:30, solitamente billbil-kun è un leaker affidabile e non è chiaro il motivo di questa "svista" che ha costretto la fonte ad un doppio annuncio anticipato.



Ne sapremo di più tra poco più di un'ora, nel frattempo vi invitiamo a farci sapere cosa ne pensate di questa possibile lineup che include un gioco di corse di stampo arcade, un frenetico action in prima persona e l'espansione multiplayer di Ghost of Tsushima, senza dimenticare la presenza di GTA Online in versione standalone per PS5. Se così fosse, gli abbonati si troverebbero di fronte ad un mese piuttosto ricco, con quattro diversi giochi di cui due orientati al multiplayer.