PlayStation Plus: dopo il leak sui giochi gratis di agosto, quando arriverà l'annuncio?

Nel weekend Sony ha svelato per errore i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di agosto 2021, sebbene la lista provenga dal sito PlayStation e sia dunque affidabile, manca ancora la conferma ufficiale del publisher. Quando arriverà?

L'annuncio dei giochi PlayStation Plus di agosto dovrebbe arrivare come di consueto l'ultimo mercoledì del mese, ovvero il 28 luglio alle 17:30 ora italiana, seguendo un calendario piuttosto rodato e collaudato nel corso degli anni. Non è escluso che il leak anticipato possa stravolgere i piani di comunicazione del publisher e magari l'annuncio arriverà prima del previsto, in ogni caso si tratta solamente di una speranza e non c'è nessuna conferma a riguardo.

Il prossimo mese gli abbonati potranno scaricare gratis Plants vs. Zombies Battle for Neighborville per PS4, Tennis World Tour 2 per PS4 e Hunter's Arena Legends per PlayStation 5.

PlayStation Plus: giochi gratis agosto 2021

Plants vs. Zombies Battle for Neighborville (PS4 compatibile con PS5)

Tennis World Tour 2 (PS4 compatibile con PS5)

Hunter's Arena Legends (solo PS5)

I nuovi giochi saranno disponibili da martedì 3 agosto, lo stesso giorno verranno rimossi i giochi PlayStation Plus gratis di luglio ovvero A Plague Tale Innocence per PS5, WWE 2K Battlegrounds e Call of Duty Black Ops 4, entrambi in versione PS4 compatibile con PlayStation 5.