PlayStation Plus: leak per i giochi gratis PS5 e PS4 di gennaio, c'è Jedi Fallen Order!

Dopo aver riepilogato tutti i giochi PlayStation Plus usciti nel corso del 2022, è tempo di guardare al nuovo anno e scoprire un poco alla volta tutte le sorprese che il servizio di Sony riserverà ai suoi iscritti nel corso del 2023.

In particolare sembrano già trapelati in rete i giochi che arriveranno gratis con PlayStation Plus a gennaio 2023: a rivelarli su Twitter è stato billbil-kun, leaker che già diverse volte in passato ha rivelato correttamente quali titoli sarebbero stati messi a disposizione gratuitamente per il download a tutti gli abbonati, e che anche in quest'occasione anticipa di qualche giorno la conferma ufficiale da parte del colosso nipponico. Stando al leak di billbil-kun, i giochi PS5 e PS4 a disposizione per gli abbonati PS Plus il prossimo gennaio sono:

Star Wars Jedi Fallen Order - PS5 e PS4

- PS5 e PS4 Fallout 76 - PS4

- PS4 Axiom Verge 2 - PS5 e PS4

Chiaramente bisogna restare in attesa dell'annuncio definitivo di Sony, tuttavia dati i precedenti casi, correttamente azzeccati, è molto probabile che il nuovo anno di PlayStation Plus inizierà proprio con queste tre produzioni. Tra di esse spicca in particolare Star Wars Jedi Fallen Order, il cui arrivo lo avevamo tra l'altro ipotizzato nelle nostre previsioni sui giochi PlayStation Plus di gennaio 2023: con l'uscita di Star Wars Jedi Survivor fissata al prossimo 17 marzo, ha senso che Electronic Arts voglia spingere al massimo il nuovo gioco mettendo a disposizione gratis il suo predecessore.

Se davvero sono questi titoli confermati, cosa ne pensate dei giochi di gennaio 2023?