PlayStation Plus: leak per i giochi gratis di settembre, ci sarà anche Hitman 2?

L'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus gratis di settembre 2021 è atteso per mercoledì primo settembre ma non potevano mancare i classici leak anticipati, questa volta provenienti dalle pagine di PSU (PlayStation Universe), dunque non si tratta di un leak ufficiale e vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni.

Secondo un insider molto attivo sul forum di PSU e che apparentemente gode di una buona reputazione, il prossimo mese gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare gratis Hitman 2, Predator Hunting Grounds e Overcooked! All You Can Eat, tre giochi dunque come consuetudine negli ultimi mesi.

Non sappiamo quanto ci sia di vero in questo, ricordiamo che secondo altri fonti tra i giochi gratis di settembre per gli abbonati Plus ci sarebbero Haven, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 e The Medium per PlayStation 5, quest'ultimo però smentito direttamente da Bloober Team, lo studio polacco ha confermato che il gioco non debutterà nella lineup PS Plus del prossimo mese.

Un probabile candidato è invece F.I.S.T. Forged In Shadow Torch, finanziato come parte del PlayStation China Hero Project e in uscita il 7 settembre, lo stesso giorno di disponibilità dei nuovi giochi Plus... potrebbe trattarsi di un caso o forse no, lo scopriremo il primo settembre.