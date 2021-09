PlayStation Plus, leak per i giochi PS4 e PS5 gratis a ottobre: svelati come a settembre

Anche questo mese, sembra che la line-up di giochi PlayStation 4 e PlayStation 5 in arrivo gratis con PlayStation Plus sia stata svelata in anticipo rispetto alle intenzioni di Sony.

Esattamente come accaduto per i titoli PS Plus di settembre 2021, il portale Dealabs ha infatti ospitato un post da parte dell'utente francofono "Bilibili". Quest'ultimo, che ha correttamente anticipato i giochi PS Plus gratuiti di questo mese, riporta ora il presunto elenco di giochi PS4 e PS5 che saranno offerti in omaggio da Sony nel corso di ottobre 2021. Secondo quanto affermato dall'insider, in particolare, le prossime settimane dovrebbero portare agli abbonati PlayStation Plus i seguenti titoli:

Hell Let Loose : versione PlayStation 5;

: versione PlayStation 5; Mortal Kombat X : versione PlayStation 4 (giocabile in retrocompatibilità su PlayStation 5);

: versione PlayStation 4 (giocabile in retrocompatibilità su PlayStation 5); PGA Tour 2K21: versione PlayStation 4 (giovabile in retrocompatibilità su PlayStation 5);

La possibilità di un ingresso di Hell Let Loose nel catalogo PlayStation Plus di ottobre era già emersa nel corso delle ultime settimane, in seguito alla mancata apertura dei preordini del nuovo sparatutto ad ambientazione bellica sui lidi di PlayStation Store.



Al momento, ad ogni modo, ricordiamo che stiamo parlando di un'informazione non confermata. L'annuncio ufficiale dei giochi gratis con PS Plus ad ottobre 2021 arriverà infatti soltanto nei prossimi giorni, ovviamente ad opera di Sony.