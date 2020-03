PlayStation Plus: dopo il leak, i nuovi giochi gratis PS4 verranno ufficializzati oggi?

Nella giornata di ieri un leak originato dal canale YouTube PlayStation Access ha svelato i nuovi giochi PS Plus gratis di aprile 2020, di conseguenza sono in molti a chiedersi quando Sony ufficializzerà i nuovi titoli PlayStation Plus del prossimo mese. Proviamo a fare chiarezza.

Come saprete l'annuncio dei giochi PlayStation Plus è previsto per l'ultimo mercoledì del mese, quindi teoricamente oggi (mercoledì 25 marzo) mentre il download sarà disponibile dal primo martedì del mese, in questo caso dal 7 aprile.

Sono in molti a pensare che Sony possa seguire una direttiva diversa per il mese in corso, annunciando i giochi Plus mercoledì 1 aprile per poi renderli disponibile martedì 7, esattamente come avvenuto per i giochi PlayStation Plus di gennaio 2020, annunciati il primo dell'anno, per evitare uno scarto di due settimane tra il reveal e l'effettiva disponibilità.

Il leak avvenuto ieri sera porterebbe a pensare ad annuncio previsto per oggi e non per il primo aprile, o almeno questa è la sensazione generale e la speranza del pubblico, al momento però Sony non si è pronunciata, dunque restiamo in attesa di chiarimenti.

E voi cosa ne pensate? Quando saranno annunciati (ed eventualmente confermati) i nuovi giochi gratis di aprile per gli abbonati PlayStation Plus?