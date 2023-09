PlayStation Plus Leak: a ottobre c'è The Callisto Protocol!

Solamente pochi minuti fa billbil-kun aveva parlato dei giochi PlayStation Plus di ottobre 2023 e adesso a sorpresa ha svelato due dei tre giochi che compongono la lineup PS Plus Essential del prossimo mese.

Stando alle parole del celebre insider , a ottobre gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare The Callisto Protocol e Farming Simulator 2022 oltre ad un terzo gioco non ancora rivelato e che presumiamo verrà svelato nella giornata di domani. I nuovi giochi arriveranno il 3 ottobre e resteranno disponibili per il download su PS4 e PS5 fino al 6 novembre compreso per tutti gli iscritti Essential, Extra e Premium.

I giochi PlayStation Plus di ottobre verranno annunciati il 27 settembre, quindi dovremo attendere le 17:30 ora italiane di mercoledì per saperne di più, in ogni caso due terzi della lineup sembrano praticamente confermati considerando l'affidabilità dimostrata dalla leaker in questi ultimi mesi.

The Callisto Protocol è un survival horror stile Dead Space piuttosto recente essendo uscito a dicembre 2022 e lo stesso vale per l'ultima versione di Farming Simulator, titolo che può contare su una nicchia di fedelissimi appassionati. Cosa ci riserverà Sony per il terzo gioco PlayStation Plus Essential di ottobre 2023? In attesa di scoprirlo fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questi due primi titoli leakati da billbil-kun su Dealabs