PlayStation Plus: un leak di Sony conferma Godfall, Mortal Shell e LEGO DC Super Villains

Non c'è pace per i giochi PlayStation Plus di dicembre 2021: l'annuncio è atteso per la giornata di oggi ma a poche ore dal reveal arriva un secondo leak della divisione tedesca di PlayStation che ha pubblicato per errore la lista dei giochi.

Viene confermato il primo leak dei giochi PlayStation Plus di dicembre 2021 e dunque i tre titoli del mese sono Godfall Challenger Edition, LEGO DC Super Villains e Mortal Shell (versione standard e non la più completa Enhanced Edition), inoltre resteranno disponibili fino a gennaio The Walking Dead Saints & Sinners Standard Edition, The Persistence e Until Your Fall per PlayStation VR.

Il leak proviene dai canali social di PlayStation Germania ed è dunque affidabile anche se al momento manca una comunicazione ufficiale da parte di Sony e PlayStation, la compagnia annuncerà i giochi gratis PlayStation Plus di dicembre nella giornata di oggi (mercoledì 1 dicembre) come sempre alle 17:30 ora italiana, a meno di eventuali anticipazioni dovute proprio al leak.

Cosa ne pensate della lineup PlayStation Plus di dicembre 2021? Siete soddisfatti dei giochi offerti da Sony oppure avreste preferito altri giochi nel mese di Natale? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti e restiamo in attesa del reveal ufficiale previsto per il pomeriggio.