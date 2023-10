PlayStation Plus: leak svela i giochi Extra e Premium di ottobre, c'è anche Gotham Knights

Ci risiamo, a pochi giorni dall'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium, billbil-kun di Dealabs svela in anticipo parte della lineup per il mese di ottobre. Ecco quali giochi sono in arrivo per gli abbonati ai due tieri superiori di PS Plus.

Il leak dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre 2023 si apre con Gotham Knights, uscito a inizio mese anche su Xbox Game Pass, si continua poi con The Dark Pictures Anthology House of Ashes e Disco Elysium The Final Cut.

Leak PlayStation Plus Extra e Premium ottobre 2023

Gotham Knights

The Dark Pictures Anthology House of Ashes

Disco Elysium The Final Cut

Gungrave G.O.R.E

Elite Dangerous

Far Changing Tides

Dead Island Definitive Edition

Alien Isolation

In aggiunta ci sono anche Alien Isolation, Elite Dangerous, Gungrave G.O.R.E., Far Changing Tides e Dead Island Definitive Edition. I più attenti tra di voi avranno notato l'assenza di The Last of Us Parte 2 nel catalogo PlayStation Plus Extra e Premium, è pur vero però che il leaker non ha svelato la lista completa e dunque potrebbe esserci una sorpresa in tal senso.

Ne sapremo di più l'11 ottobre alle 17:30 quando Sony annuncerà i nuovi giochi in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium. I giochi saranno poi disponibili per il download a partire dal 17 ottobre.