PlayStation Plus: un leak svela i giochi Extra e Premium di settembre

Come vi abbiamo anticipato nelle scorse ore, l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di settembre è atteso per mercoledì 13 settembre, nel frattempo però un leak ha svelato parte dei nuovi giochi in arrivo su PS4 e PS5.

Al momento la lista include sei giochi, ma da precisare come l'elenco sia ancora parziale e non definitivo:

Leak PlayStation Plus settembre 2023

NieR Replicant

Star Ocean The Divine Force

Sid Meier's Civilization 6

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

13 Sentinels Aegis Rim

Unpacking

L'elenco provvisorio include NieR Replicant di Square Enix, Star Ocean The Divine Force, 13 Sentinels Aegis Rim, Sid Meier's Civilization VI, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 e Unpacking. Scopriremo se questa lista corrisponde al vero solo nei prossimi giorni ma al momento sicuramente il leak non è da sottovalutare considerando che l'anticipazione proviene da una fonte fidata e affidabile.



Una lineup in realtà assolutamente discreta con un gioco di grande richiamo come NieR Replicant, uno strategico di grande successo come Civilization VI e altri titoli di minor eco ma ugualmente interessanti, e ci riferiamo ad Unpacking, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 e 13 Sentinels Aegis Rim.

Nel frattempo potete scaricare gratis i giochi PlayStation Plus Essential di settembre 2023 tra cui Saints Row, Black Desert Traveler Edition e Generation Zero.