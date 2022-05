PlayStation Plus: un leak svela i giochi gratis di giugno, c'è God of War!

Il sito spagnolo Area Jugones ha svelato la lineup PlayStation Plus Essentials di giugno 2022, a partire dal 7 giugno gli abbonati PS Plus potranno scaricare tre nuovi giochi gratis per PS4 e PS5... tra cui God of War di Santa Monica Studios.

Oltre a God of War, in catalogo troverebbero spazio anche Naruto to Boruto Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl, l'aggiunta di God of War farebbe pensare effettivamente ad una possibile presentazione di God of War Ragnarok a giugno ma si tratta solamente di speculazioni.

I tre giochi saranno disponibili per gli abbonati PlayStation Plus Essentials dal 7 giugno e resteranno disponibili fino al 5 luglio, scaricabili quindi anche dai membri Extra e Premium a partire dal 23 giugno. La fonte del leak, è bene dirlo, non è la solita dei mesi scorsi (Dealabs), il sito spagnolo Area Jugones afferma di aver ricevuto queste anticipazioni in esclusiva e secondo il portale il leak è autentico al 100%, al momento però non c'è modo di verificare se sia esattamente così oppure no.



Non ci resta che aspettare l'annuncio dei giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2022 in programma per mercoledì 1 giugno alle 17:30, i giochi saranno disponibili poi dal 7 giugno su PlayStation Store.