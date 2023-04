PlayStation Plus: un leak svela i giochi gratis di maggio in anticipo

Mentre aspettiamo l'annuncio di Sony previsto per oggi alle 17:30, il "solito" billbil-kun svela in anticipo i giochi che entreranno a far parte della lineup PlayStation Plus Essential a maggio 2023.

Questo mese il catalogo giochi gratis per gli abbonati PlayStation Plus Essential include GRID Legends per PS4 e PS5, Chivalry 2 per PS5 e PS4 e infine Descenders PS5 e PS4.

Giochi PlayStation Plus maggio 2023

GRID Legends per PS4 e PS5

Chivalry 2 per PS5 e PS4

Descenders PS5 e PS4

I tre nuovi giochi gratis per gli abbonati PlayStation Plus Essential (e di conseguenza Extra e Premium) saranno disponibili da martedì 2 maggio, fino a lunedì primo maggio sarà ancora possibile scaricare i giochi PlayStation Plus Essential di aprile: Sackboy A Big Adventure, Meet Your Maker e Tails of Iron, tutti e tre disponibili sia per PS4 che per PS5.

Non ci resta dunque che attendere qualche ora per scoprire se il leak di billbil-kun si rivelerà esatto, in passato il leaker non ha mai deluso fornendo sempre informazioni precise e puntuali in netto anticipo sui tempi. Sarà così anche questo mese? Lo scopriremo alle 17.30 del pomeriggio di oggi, mercoledì 26 aprile. E voi siete soddisfatti della lineup PS Plus di maggio 2023? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.