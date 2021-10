PlayStation Plus: leak svela i giochi gratis di novembre, c'è anche un gioco PSVR

Il sito francese Dealabs ha svelato in anticipo i giochi gratis PlayStation Plus di novembre 2021, dopo aver rivelato i giochi PlayStation Plus gratis di ottobre. Il portale ha rimosso ogni riferimento ma la lista è stata salvata e riportata dal sito tedesco PlayFront.

Secondo quanto riportato, dal 3 novembre gli abbonati a PlayStation Plus potranno mettere le mani su Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, First Class Trouble, Knockout City e The Walking Dead Saints & Sinners.

PlayStation Plus: giochi gratis novembre 2021

The Walking Dead Saints & Sinners (Playstation VR)

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning (PS4/PS5)

First Class Trouble (PS4/PS5)

Knockout City (PS4/PS5)

Sony ha promesso tre giochi PlayStation VR in regalo con PlayStation Plus da novembre e il primo sembra essere The Walking Dead Saints & Sinners, giocabile in Realtà Virtuale, mentre gli altri arriveranno presumibilmente a dicembre e gennaio. Il 3 novembre abbandoneranno il catalogo i tre giochi gratis di ottobre per PlayStation Plus: Hell Let Loose (PS5), PGA Tour 2K20 (PS4/PS5) e Mortal Kombat X (PS4/PS5).

Per quanto l'elenco non sia ancora ufficiale la fonte è decisamente affidabile e in passato ha svelato non solo i giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2021 ma anche l'arrivo di A Plague Tale Innocence gratis su Epic Games Store e PS Plus la scorsa estate. Avremo la certezza solamente oggi pomeriggio alle 17:30, quando Sony annuncerà i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di novembre.