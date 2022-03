PlayStation Plus: un leak svela il primo gioco gratis di aprile per PS5?

Un leak di PlayStation Game Size potrebbe aver svelato in anticipo uno dei giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2022, la lineup verrà annunciata mercoledì 30 marzo e questa anticipazione potrebbe in qualche modo essere collegata al reveal dei nuovi giochi del Plus.

Nello specifico, il profilo che si occupa di monitorare le attività del PlayStation Store ha scoperto l'esistenza di una entry nel database dedicata a Nobody Saves the World per PlayStation 5. Cosa c'è di strano? Nulla, se non fosse che la versione PS5 del gioco di DrinkBox Studios non è mai stata annunciata e il tempismo sembra piuttosto sospetto.

Che il gioco sia stato caricato perché presto sarà scaricabile per gli abbonati Plus? Il debutto potrebbe coincidere proprio con l'arrivo dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus, disponibili per il download a partire dal primo martedì di aprile.

Chiaramente, questa è solo una speculazione e magari i due avvenimenti non sono strettamente correlati, c'è da dire che la comparsa di un gioco indie a poche ore dall'annuncio dei giochi PlayStation Plus fa certamente sorgere dei sospetti riguardo l'inclusione del titolo nel catalogo dei giochi Instant Game Collection per gli abbonati. Sarà davvero così? Lo scopriremo entro la fine di questa settimana.