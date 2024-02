PlayStation Plus Leak: svelato in anticipo uno dei giochi 'gratis' di marzo

billbil-kun di Dealabs ha svelato in anticipo uno dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential di marzo 2024. Sony annuncerà ufficialmente i nuovi giochi nella giornata di domani, mercoledì 28 febbraio, intanto però arriva un succoso leak.

Anche questo mese i giochi saranno tre, uno di questo è SIFU, mentre gli altri due devono ancora essere svelati in quanto il leaker non ha voluto anticipare nulla. SIFU è un indie di discreto successo, accolto positivamente da pubblico e critica, l'entrata nel catalogo PlayStation Plus Essential rappresenta sicuramente una bella notizia per chi non ha ancora avuto modo di provare questo titolo.

Ricordiamo che i giochi PlayStation Plus Essential di febbraio 2024 sono ancora disponibili per il download e lo resteranno fino al primo lunedì di marzo comprese. Gli abbonati di qualsiasi livello possono scaricare Foamstars (PS5, PS4), Rollerdrome (PS5, PS4) e Steelrising (PS5).

Considerando quanto billbil-kun abbiamo dimostrato di essere affidabile con le anticipazioni dei giochi PlayStation Plus e Xbox Game Pass, possiamo considerare SIFU praticamente certo nella lineup PS Plus Essential del prossimo mese. Cosa ne pensate di questa aggiunta? Siete soddisfatti o magari avreste preferito un titolo diverso più affine ai vostri gusti? In attesa dell'annuncio di Sony, fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.