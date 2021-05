PlayStation Plus: un leak ha svelato i giochi gratis PS5 e PS4 di giugno?

Come vi abbiamo già precisato sulle nostre pagine, Sony annuncerà nel corso di questa settimana i nuovi giochi gratis a cui gli abbonati al PlayStation Plus potranno accedere nel mese di giugno. Tuttavia, non è mancato neanche questa volta il solito leak che potrebbe aver scoperto i piani della compagnia nipponica con qualche giorno d'anticipo.

A diffondere l'indiscrezione, come già capitato altre volte, è il portale spagnolo di Areajugones, secondo il quale saranno Star Wars Squadron (PlayStation 4), Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PlayStation 4) e Operation Tango (PlayStation 5) i giochi ad essere offerti da Sony ai suoi abbonati durante l'imminente mese di giugno. Virtua Fighter 5 Ultimate Shodown, in particolare, è stato caricato in versione PS4 nei database del PlayStation Network ad aprile, ed ha inoltre ricevuto la classificazione di una rating board della Corea del Sud. Probabilmente, se il leak dovesse rivelarsi fondato, si tratterà di una revisione del picchiaduro originariamente pubblicato nel 2007 su PS3 che debutterà direttamente all'interno della Instant Game Collection del PS Plus.

Per quanto Areajugonese abbia pronosticato correttamente i giochi gratis di maggio ed abbia inoltre anticipato l'arrivo delle nuove varianti del controller DualSense di PS5, vi raccomandiamo di prendere con le dovute cautele la notizia, in attesa che sia Sony a fare il suo annuncio. La presentazione ufficiale della nuova offerta del PS Plus dovrebbe arrivare mercoledì 26 maggio, salvo cambi di programma della compagnia per esigenze di calendario.