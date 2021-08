PlayStation Plus leak: The Medium PS5 e Tony Hawk's tra i giochi gratis di settembre?

Sono sempre più frequenti i leak PlayStation Plus e una anticipazione sui nuovi giochi gratis del mese di settembre potrebbe essere arrivata proprio in queste ore, anche se c'è da dire che il leak in questione è stato già parzialmente smentito.

Secondo un rumor The Medium per PlayStation 5, Haven e Tony Hawk's Pro Skater 1+2 faranno parte della lineup Instant Game Collection di settembre 2021. Nel caso di The Medium la notizia è stata smentita direttamente dagli sviluppatori di Bloober Team, i quali hanno confermato che il gioco non debutterà sul Plus a settembre.

Nel caso di Haven tutto tace mentre per quanto riguarda Tony Hawk's Pro Skater 1+2 si segnala una curiosa coincidenza, a quanto pare infatti alcuni membri abbonati a PlayStation Plus possono già scaricarlo gratis dal PlayStation Store, con tanto di tag e banner che mettono in evidenza la presenza del gioco nel catalogo Instant Game Collection.

A questo punto è probabile che Tony Hawk's Pro Skater 1+2 possa davvero essere uno dei giochi gratis di settembre 2021 per PS4 e PS5 mentre resta il mistero sugli altri titoli che verranno aggiunti al catalogo PlayStation Plus. In ogni caso l'annuncio dei nuovi giochi gratis PS Plus di settembre 2021 è previsto per mercoledì 25 agosto, tra poche ore ne sapremo certamente di più.