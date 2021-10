PlayStation Plus: la line-up di giochi gratis è diversa a Hong Kong e in Asia

Gli abbonati hanno dovuto aspettare un giorno in più del solito, ma l'attesa aggiuntiva è stata ben ripagata da una sontuosa line-up di novembre per PlayStation Plus composta da 6 giochi, di cui 3 per PS VR: Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, First Class Trouble, Knockout City, The Walking Dead Saints & Sinners, The Persistence e Until You Fall.

Sebbene sia diventato molto più infrequente rispetto al passato, ancora oggi è possibile imbattersi in alcune differenze sostanziali a livello regionale. Stavolta è capitato ai nostri colleghi videogiocatori asiatici, ai quali la prossima settimana verranno offerte delle Instant Game Collection differenti.

La line-up di PlayStation Hong Kong, ad esempio, vede The Sexy Brutale al posto di Knockout City. Andrà meglio invece ai giocatori di PlayStation Asia, che riceveranno sia The Sexy Brutale sia Knockout City in aggiunta a First Class Trouble e Kingdom's of Amalur: Re-Reckoning, per un totale di quattro giochi per PS4 e PS5. In entrambi i territori, in ogni caso, la conta dei giochi per PlayStation VR scenderà da tre a due, dal momento che verranno offerti solamente The Persistence e Until You Fall (The Walking Dead Saints & Sinners sarà quindi escluso).

Non sono ben chiari i motivi di questi differenze, ma con tutta probabilità hanno a che fare con i diritti di distribuzione territoriali e i gusti dei videogiocatori del posto. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che i giochi PlayStation Plus gratis di novembre 2021 potranno essere scaricati a partire da martedì prossimo.