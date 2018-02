PlayStation Plus: la lineup di marzo sarà una delle migliori di sempre (rumor)

Questo mese gli abbonati apossono giocare senza alcun costo aggiuntivo a titoli come. Per in mese di marzo, invece, pare cheabbia in serbo per i propri giocatori una delle migliori lineup di sempre.

È lo YouTuber spagnolo Ampeterby7 a riferirlo, che nel corso di una visita alla sede principale di PlayStation Spagna ha avuto l'opportunità di parlare della questione con un esecutivo della società: le parole di quest'ultimo sono state piuttosto chiare: la lineup del prossimo mese sarà "una delle migliori da quando è stato lanciato il servizio".

Chiaramente, nulla è stato rivelato circa l'identità dei titoli in questione, e l'informazione va presa necessariamente con le pinze, dato che la compagnia giapponese non ha comunicato nulla attraverso i canali ufficiali. Al momento, non possiamo far altro che attendere l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare mercoledì 28 febbraio oppure provare a fare qualche speculazione al riguardo: qualcuno punta su titoli come The Order 1886, Mad Max e Nex Machina. Secondo voi invece? A quali titoli vorreste giocare?

Ricordiamo, infine, che tutti gli abbonati al servizio potranno scaricare fino al 6 marzo i seguenti titoli:

Knack (PS4)

RiME (PS4)

StarBlood Arena (PS Plus bonus – PS VR richiesto)

Spelunker HD (PS3)

Mugen Souls Z (PS3)

Exiles End (PS Vita)

Grand Kingdom (PS Vita & PS4)