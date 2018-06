PlayStation Plus luglio 2018: speculazioni e rumor sui giochi gratis per PlayStation 4

Superata la prima metà del mese, arrivano come di consueto le prime previsioni (basate su speculazioni, sensazioni e rumor) sui giochi gratis della line-up PlayStation Plus di luglio 2018, con particolare riferimento ai giochi della Instant Game Collection per PlayStation 4.

Twinfinite ha pubblicato le sue previsioni sui giochi gratis PlayStation Plus di luglio 2018 come di consueto riportiamo la lista ma vi invitiamo a prenderla con le dovute precauzioni, poichè la line-up definitiva potrebbe essere molto differente. Sono tre i titoli messi in evidenza dal sito, ovvero Mafia 3, Crypt of the Necrodancer e A Boy and his Blob.

Mafia III

Il terzo episodio della serie Mafia potrebbe essere uno dei candidati per la line-up PlayStation Plus di luglio 2018, rappresentando probabilmente il titolo di punta del prossimo mese. Un grande AAA di terze parti la cui percezione da parte del pubblico è positiva, con un supporto post lancio terminato da tempo e più volte protagonista di forti sconti sul PlayStation Store.

A Boy and his Blob

Non è un titolo recentissimo ma l'ipotesi A Boy and his Blob non è da scartare senza il team di Twinfinite. Il gioco è stato pubblicato nel 2016 con supporto Cross-Platform (PS4, PS3 e Vita) inoltre recentemente è stato scontato più volte negli ultimi tempi, venendo offerto a meno di dieci euro.

Crypt of the Necrodancer

Per Crypt of the Necrodancer vale in parte lo stesso discorso fatto poco sopra: un gioco indipendente non recentissimo ma ancora apprezzato, multipiattaforma (PS4 e Vita) e più volte proposto a prezzo scontato negli ultimi mesi. Che sia arrivato il momento di introdurlo nel catalogo PlayStation Plus?

Ci teniamo a ribadire che quanto riportato è solamente frutto di speculazioni non confermate, teorie e rumor circolati sul web, la lista definitiva dei giochi gratis PlayStation Plus di luglio potrebbe essere molto differente. Non ci resta che attendere qualche altro giorno per l'annuncio ufficiale di Sony.