PlayStation Plus luglio 2020: previsioni e speculazioni sui giochi gratis per PS4

Siamo a metà mese, e se ci seguite regolarmente sapete bene cosa significa. È giunto il momento di lanciarci in previsioni e speculazioni sui Giochi gratis per PlayStation Plus di luglio 2020! E non dite che non indoviniamo mai, perché di tanto in tanto accade...

Negli ultimi mesi Sony si è dimostrata incredibilmente generosa con le sue proprietà intellettuali. Nel giro di poco tempo sono arrivati The Last of Us Remastered, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Shadow of the Colossus. Il quarto capitolo delle avventure di Drake è arrivato in PlayStation Plus dopo un periodo di disponibilità in PlayStation Now, per cui, nel segno della continuità, crediamo che sia finalmente giunto il momento di Uncharted L'Eredità Perduta. Anche quest'ultimo ha recentemente lasciato il catalogo di PlayStation Now, e il salto nel Plus è altamente probabile. La stessa dinamica potrebbe condurre nella Instant Game Collection anche Horizon Zero Dawn, che tra l'altro potrebbe rappresentare un'ottima occasione per far conoscere Aloy a tanti altri giocatori in vista di Horizon Forbidden West per PS5, freschissimo di annuncio.

Visto il prolungarsi dell'attesa per Watch Dogs Legion, non sarebbe affatto una cattiva idea se Sony s'accordasse con Ubisoft per regalare agli abbonati un titolo come Watch Dogs 2. Non ci sentiamo inoltre di scartare l'ipotesi Grand Theft Auto 5: l'immortale free roaming di Rockstar Games negli ultimi mesi ha fatto una capatina sia in PlayStation Now, sia in Xbox Game Pass, servizi nei quali già non risulta più disponibile. Un salto nel Plus ci sembra probabile, soprattutto in un periodo come questo in cui Sony e Rockstar sembrano andare molto d'accordo ed è stata attivata una promozione per i giocatori di GTA Online con PlayStation Plus...

Come sempre, siete tutti invitati a dire la vostra nei commenti. L'annuncio dei giochi gratis di giugno 2020 verrà effettuato mercoledì 1° luglio, con una pubblicazione prevista per martedì 8 luglio (a meno che Sony non decida di stravolgere nuovamente i piani). Nel frattempo, potete continuare a scaricare Call of Duty WWI e Star Wars Battlefront 2.