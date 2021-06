PlayStation Plus luglio 2021: giochi gratis PS5 e PS4, previsioni e rumor

Siamo arrivati a metà mese e come di consueto è tempo delle nostre previsioni sui giochi gratis PlayStation Plus. Negli ultimi mesi Sony ha stupito tutti regalando giochi molto diversi rispetto alle aspettative della community... succederà lo stesso a luglio?

I giochi gratis PlayStation Plus di luglio 2021 verranno annunciati (a meno di colpi di scena o cambi di programma improvvisi) mercoledì 30 giugno e saranno disponibili per il download da martedì 6 luglio. Ma cosa possiamo aspettarci nella lineup Instant Game Collection per quanto riguarda i nuovi giochi gratis per PlayStation 5 e PlayStation 4.

Operation Tango (PS5), Star Wars Squadrons (PS4, PSVR) e Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4) compongono l'offerta dei giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2021, per il mese di luglio pensiamo che The Pathless per PS5 possa essere un buon candidato, insieme magari ad un gioco di corse come F1 2020 e DIRT 5 (entrambi di casa Codemasters) o uno sportivo del calibro di NBA 2K21, quest'ultimo già regalato su Epic Games Store nelle scorse settimane.

Altro titolo che secondo noi meriterebbe di entrare a far parte del catalogo PlayStation Plus è Streets of Rage 4, l'ultimo episodio della celebre serie picchiaduro molto popolare negli anni '90. Un rumor diffuso nel weekend vorrebbe l'arrivo di A Plague Tale Innocence Remastered su PlayStation Plus a luglio, la fonte ha svelato in anticipo l'esistenza di A Plague Tale Requiem (svelato nel weekend durante la conferenza Xbox all'E3) e sono in molti a credere che anche il leak sulla remaster del primo episodio possa corrispondere alla realtà.

Ma sarà davvero così? Lo scopriremo a fine mese quando Sony annuncerà i nuovi giochi gratis PS5 e PS4 di luglio 2021 per gli abbonati PlayStation Plus.