PlayStation Plus luglio 2023: in arrivo una ricompensa gratis per un nuovo battle royale

A poche ore dal debutto dei giochi di luglio per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Sony ha annunciato quale sarà la prossima ricompensa gratis che gli utenti potranno riscattare.

Il pacchetto regalo in questione è per Naraka Bladepoint, il battle royale che si prepara ad approdare anche su PlayStation 5. In concomitanza con il lancio della versione del gioco per la console di ultima generazione Sony, gli sviluppatori pubblicheranno sul PlayStation Store un esclusivo pacchetto per gli abbonati al cui interno sarà possibile trovare 5 forzieri (le loot box di Naraka), un copricapo e risorse per il potenziamento dei personaggi.

Non si tratta erò dell'unico regalo per i giocatori del battle royale. Anche chi non è abbonato a PlayStation Plus Essential, Extra o Premium potrà ricevere un secondo DLC contenente una skin per la katana, 2 loot box e una Ryuzan Frost Reflection.

Vi ricordiamo che Naraka Bladepoint arriverà su PlayStation 5 il prossimo 13 luglio 2023 e nello stesso giorno diverrà free to play su tutte le piattaforme. Gli sviluppatori hanno inoltre promesso l'arrivo di un corposo aggiornamento con numerosi contenuti extra, tra i quali troviamo un nuovo eroe e modalità di gioco aggiuntive.