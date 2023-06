PlayStation Plus luglio 2023: le nostre previsioni e speculazioni sui giochi gratis

A che punto siete con i giochi PlayStation Plus Essential di giugno? NBA 2K23, Trek to Yomi e Jurassic World Evolution 2 hanno tutte le potenzialità per intrattenervi a lungo, ma abbiamo già cominciato a pensare a quella che potrebbe essere la line-up del mese di luglio.

Fare previsioni del genere è sempre molto difficile, anche perché Sony non è solita offrire indizi prima dell'annuncio ufficiale. I leak sono frequenti, ma questi non avvengono mai con troppo anticipo. Noi però vogliamo provarci lo stesso puntando prima di tutto su FIFA 23: la stagione è ormai finita e Sony potrebbe offrire a tutti i suoi abbonati un bel diversivo estivo in attesa del prossimo capitolo della serie, che dovrebbe uscire a settembre con la nuova denominazione EA Sports FC (il reveal è atteso a luglio). FIFA 23 è anche entrato nel catalogo di Xbox Game Pass di recente, inoltre anche lo stesso PlayStation Plus ha dimostrato di apprezzare gli sportivi a fine ciclo vitale regalando NBA 2K23 questo mese.

Sapete cos'altro ci starebbe bene tra i giochi Essential? Una bella avventura narrativa in terza persona, una di quelle che mancano da un bel po' di mesi. A tal proposito le nostre speranze sono riposte in Alan Wake Remastered, un rifacimento che non ha avuto un grande successo commerciale e che potrebbe godere di nuova vita proprio grazie a PlayStation Plus, specialmente in vista del lancio di Alan Wake 2 previsto per il mese di ottobre. Passando a prodotti più piccolini, chi vi scrive continua a puntare su Little Nightmares 2, dopo che il primo capitolo è stato regalato ad agosto 2022, sognando anche Cult of the Lamb o Tunic!

Solo il tempo ci dirà se c'abbiamo beccato o meno, l'annuncio dei nuovi giochi di luglio per PlayStation Plus Essential è previsto per mercoledì 28 giugno, mentre il lancio nel catalogo è atteso per martedì 4 luglio. Stay tuned!