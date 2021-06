PlayStation Plus di luglio: annuncio dei nuovi giochi gratis questa settimana, data e ora

Manca poco all'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di luglio 2021 per PS4, PS5 e magari PSVR. Il reveal è previsto per questa settimana, ecco la data e l'orario da segnare sul calendario.

I nuovi giochi gratis PlayStation Plus verranno annunciati mercoledì 30 giugno alle 17:30 ora italiana, a meno di cambi di programma non comunicati, situazione comunque piuttosto rara a meno che la data non coincida con eventuali State of Play nelle vicinanze, ma non sembra essere questo il caso.

Ma quali sono i giochi PS Plus del mese di luglio? Un rumor diffuso nel weekend prevede l'arrivo di WRC 9, A Plague Tale Innocence per PS5 e Uncharted L'Eredità Perduta, il post della fonte però è stato rimosso e dunque non ci sono certezze in merito. Certo è che sono tanti gli insider che stanno citando l'edizione ottimizzata di A Plague Tale Innocence come gioco della lineup PlayStation Plus del prossimo mese, del resto l'uscita è prevista per martedì 6 luglio, quando i nuovi giochi Plus saranno disponibili per gli abbonati. Solo un caso, o forse no?

Ne sapremo di più mercoledì 30 giugno alle 17:30, fateci sapere qui sotto nei commenti quali sono i titoli che vorreste assolutamente vedere nel catalogo Instant Game Collection per il mese di luglio.