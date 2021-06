PlayStation Plus di luglio: quando verranno annunciati i nuovi giochi gratis PS5 e PS4?

Ci avviciniamo a grandi passi verso la fine del mese e come di consueto sta arrivando il momento dell'annuncio dei nuovi giochi gratis per gli abbonati PlayStation Plus. Ma quanto dovremo attendere ancora? Per fortuna non moltissimo...

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare l'annuncio non è previsto per oggi ma, a meno di sorprese e cambi dell'ultimo minuto, per mercoledì 30 giugno alle 17:30 ora italiana. L'ultimo giorno del mese scopriremo dunque quali saranno i giochi gratis PlayStation Plus di luglio 2021 per PS4 e PS5, disponibili poi per il download da martedì 6 luglio.

Secondo i primi rumor, A Plague Tale Innocence per PS5 sarà gratis a luglio su PS Plus, la versione ottimizzata del gioco per le console next-gen di Sony e Microsoft uscirà proprio il 6 luglio, quando verranno resi disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus, secondo molti insider non si tratta di una coincidenza ma anzi, di una data voluta e ricercata proprio per poter debuttare nella lineup PS Plus.

Su Everyeye.it trovate anche le nostre previsioni sui nuovi giochi gratis PlayStation Plus di luglio 2021, nel frattempo vi ricordiamo che Operation Tango (PS5), Star Wars Squadrons (PS4, PSVR) e Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4) possono essere scaricati gratis dagli abbonati a giugno.